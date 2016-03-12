بالفيديو – كريستال بالاس يقصي ريدينج ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد

(إفي): تأهل كريستال بالاس إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على مضيفه ريدينج بهدفين دون رد.

جاء هدفا المباراة في الدقائق الأربع الأخيرة من عمرها، وكانت البداية من نصيب يوهان كاباي الذي أحرز الهدف الأول من ركلة جزاء (ق86) فشل الحارس العماني علي الحابسي في التصدي لها رغم لمسه للكرة.

وفي الثواني الأخيرة من عمر المباراة، أدرك فريزر كامبل ثاني أهداف كريستال بالاس في مرمى ريدينج الذي عانى من نقص عدد بعد طرد جيك كوبر (ق85) إثر حصوله على بطاقتين صفراوين.

وسينتظر كريستال بالاس قرعة الدور نصف النهائي للتعرف على منافسه المقبل.

وفي المباريات الثلاث الأخرى بربع النهائي يصطدم إيفرتون بتشيلسي ويواجه أرسنال نظيره واتفورد وسيستضيف مانشستر يونايتد فريق وست هام يونايتد.

شاهد الهدفين.