أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – كريستال بالاس يقصي ريدينج ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد

Google+ Print
بالفيديو – كريستال بالاس يقصي ريدينج ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد بالفيديو – كريستال بالاس يقصي ريدينج ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد

(إفي): تأهل كريستال بالاس إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على مضيفه ريدينج بهدفين دون رد.

جاء هدفا المباراة في الدقائق الأربع الأخيرة من عمرها، وكانت البداية من نصيب يوهان كاباي الذي أحرز الهدف الأول من ركلة جزاء (ق86) فشل الحارس العماني علي الحابسي في التصدي لها رغم لمسه للكرة.

وفي الثواني الأخيرة من عمر المباراة، أدرك فريزر كامبل ثاني أهداف كريستال بالاس في مرمى ريدينج الذي عانى من نقص عدد بعد طرد جيك كوبر (ق85) إثر حصوله على بطاقتين صفراوين.

وسينتظر كريستال بالاس قرعة الدور نصف النهائي للتعرف على منافسه المقبل.

وفي المباريات الثلاث الأخرى بربع النهائي يصطدم إيفرتون بتشيلسي ويواجه أرسنال نظيره واتفورد وسيستضيف مانشستر يونايتد فريق وست هام يونايتد.

شاهد الهدفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»