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ضبط مروج مخدرات و29 هارب من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء

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ضبط مروج مخدرات و29 هارب من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء ضبط مروج مخدرات و29 هارب من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها اليوم السبت، عن تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العريش من ضبط " أ أ ح"، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرهم القضية رقم 2456 لسنة 2008 جنايات أول العريش مخدرات وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى7 كجم ومبلغ مالى 150 جنية وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنة الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 226 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة ثان العريش، وجارى العرض على النيابة العامة.

وضبط 29محكوما عليهم، وضبط 3 قضايا تموينية، و21 مخالفة مرافق متنوعة، و99 مخالفة مرورية.


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