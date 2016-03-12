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بالصور: ميشيل اوباما وهيلاري كلينتون تتقدمان المعزين بـ نانسي ريجان

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السبت 12-03-2016 03:18

أقيمت اليوم الجمعة مراسم جنازة الراحلة نانسي ريجان Nancy Reagan ، سيدة أمريكا الأولى سابقاً، والى جانب الأهل والأصدقاء، حضر أقارب عشرة رؤساء سابقين للولايات المتحدة من كارولين كنيدي حتى السيدة الأولى الحالية ميشيل أوباما Michelle Obama.

وتقدم قائمة المعزين كبار الشخصيات منهم: روزالين زوجة جيمي كارتر و هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة التي تتصدر سباق الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بالإضافة إلى كارولين كينيدي ابنة الرئيس الراحل جون كينيدي وغيرهم...

افتُتحت جنازة الراحلة بموسيقى أدتها فرقة كورال من مدرسة سانتا سوزانا الثانوية وفرقة مشاة من الجيش الأمريكي، كما تخلل المراسم رسالة من زوجها السابق رونالد Ronald Reagan ألقاها رئيس الوزراء الكندي السابق برايان مولروني الذي كان صديقاً مقرباً لهما.

وقد تم دفن نانسي ريجان إلى جوار زوجها رونالد ريجان في مقبرة خاصة بمكتبته الرئاسية، في مدينة سيمي فالي بولاية كاليفورنيا.

يشار الى ان نانسي توفيت يوم الأحد الفائت عن عمر ناهز 94 عاماً نتيجة تعرضها لأزمة قلبية، وكان زوجها توفي عام 2004 عن عمر 93 بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر.

 

 

 

 

 

 

 

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