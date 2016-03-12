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أستاذ جراحة أذن: زراعة القوقعة للأطفال فى عمر عام ونصف تحقق أفضل نتائج

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أستاذ جراحة أذن: زراعة القوقعة للأطفال فى عمر عام ونصف تحقق أفضل نتائج أستاذ جراحة أذن: زراعة القوقعة للأطفال فى عمر عام ونصف تحقق أفضل نتائج
كثير من الأطفال يعانون من فقدان السمع عند الولادة بسبب زواج الأقارب، الذى يعد كارثة لإنه يتسبب فى ولادة الأطفال بعيوب خلقية فى الجسم كله خاصة القلب والأذن.

وكشف الدكتور حازم المهيرى، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة، بجامعة عين شمس، أن عملية زراعة القوقعة يجب أن تجرى للأطفال وهم فى عمر يتراوح بين سنة وسنة ونصف لتحقيق أفضل نتائج تتعدى 90%، لافتاً إلى أنه كلما تأخرنا فى إجراء العملية انخفضت نتائجها.

وأوضح المهيرى أنه إذا تأخرت عملية زراعة القوقعة عن خمس سنوات تكون نتائجها لا تتعدى 15%، والأطفال يكونوا متأخرين فى التعليم والتواصل والفهم وكل شىء.

وأضاف أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، أن العملية الجراحية لزراعة القوقعة هى الجزء البسيط فى نجاح العملية، والجزء الأهم هو التدريب على السمع ومخارج الحروف بعد إجرائها وهذا التدريب يستمر عدة شهور.

جاءت تصريحات الدكتور حازم المهيرى، على هامش اليوم الثالث للمؤتمر الدولى المصرى الثانى عشر لجراحة الأنف والأذن والحنجرة المقام فى أحد فنادق أسوان، فى الفترة من 9 إلى 12 مارس الجارى، تحت رئاسة الدكتور أسامة عبد الحميد أستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة وجراحه الرأس والرقبة، ورئيس جمعية "نحو سمع أفضل" التى تدعم جراحة زراعة القوقعة بأقل تكلفة.


>د.محمد الشاذلى: مصر الأرخص بين دول المنطقة فى تكاليف زراعة القوقعة

أستاذ أنف وأذن: 10 آلاف طفل حديثى الولادة يحتاجون زراعة قوقعة سنويا بمصر

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