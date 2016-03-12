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رئيس وحدة المناعة بطب الأزهر: 30% نسبة الإصابة بالأمراض المناعية

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رئيس وحدة المناعة بطب الأزهر: 30% نسبة الإصابة بالأمراض المناعية رئيس وحدة المناعة بطب الأزهر: 30% نسبة الإصابة بالأمراض المناعية
البعض لا يعتبر الأمراض المناعية شائعة والبعض الآخر يظن أنها نادرة، وكلاهما خاطئ فالأمراض المناعية منتشرة وغير نادرة وتشمل الصدفية والسعال المصحوب بالدم والتهاب المفصل الروماتويدى والحساسية.

ويوضح الدكتور محمد نبيل رأفت أستاذ ورئيس وحدة المناعة والحساسية بكلية طب جامعة الأزهر أن مصطلح أمراض مناعية جديد على الكثير ولا يوجد من يعرفه بدقة، خاصة أن كان هناك اعتقاد سابق بأن أمراض جهاز المناعة مرتبطة بمن يصاب بالالتهابات والحساسية والإيدز، لكن فى الحقيقة قائمة أمراض المناعة طويلة تشمل بعض أمراض الصدر والأورام السرطانية والأمراض المرتبطة بالأربطة والمفاصل مثل الروماتويد، وغيرها.

ويضيف الدكتور محمد نبيل أن نسبة الإصابة بالأمراض المناعية فى تتراوح بين 30% و40%، والنسبة قد ترتفع بعد عمل مسح شامل دقيق على المصابين بالأمراض المناعية لأننا نعانى من مشكلة كبيرة فى مصر وهى أن الأمراض المناعية غير مشخصة بطريقة صحيحة، وأكثر الأمراض المناعية المنتشرة بمصر هى الروماتويد والزئبة الحمراء.

ويتابع أستاذ ورئيس وحدة المناعة والحساسية بكلية طب جامعة الأزهر منذ سنتين تم اكتشاف علاج جديد للأمراض المناعية من خلال الخلايا المناعية ذاتها، لكن يشترط لنجاح العلاج أن يتم اكتشاف المرض فى مراحله الأولى، وهذا العلاج الآن فى مرحلة البحث والتجارب، وبعد عامين على الأكثر سيظهر فى أمريكا والدول الأوروبية ثم الشرق الأوسط.

ويستطرد أن الجهاز المناعى من أقوى الأجهزة الموجودة بالجسم وأكثرها تعقيدا ولم نكتشف إلا جزء من أسراره، ما مكن العلماء من اكتشاف العلاج المناعى الجديد للسرطان أيضا ومع الوقت سيمتد استخدام الجهاز المناعى إلى السيطرة على العديد من الأمراض.

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مصر 365

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