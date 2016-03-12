أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

باحثون: هرمون الاكسيتوسين يسيطر على الألم الناتج عن عملية الوضع

Google+ Print
باحثون: هرمون الاكسيتوسين يسيطر على الألم الناتج عن عملية الوضع باحثون: هرمون الاكسيتوسين يسيطر على الألم الناتج عن عملية الوضع
اكتشف فريق من الباحثين الفرنسيين برئاسة دكتور الأعصاب الفرنسى ألكسندر شارليه وفريقه فى جامعة "ستراسبورج" أن هرمون الاكسيتوسين يسيطر على الألم الناتج عن عملية الوضع والرضاعة وبعض الالتهابات حيث باستطاعته أن يخفض الألم بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 40% بفضل حفنة من الخلايا العصبية التى تقرر هذا الهرمون.

وأشارت الدراسة، التى أجراها الفريق الفرنسى، إلى أن هذا الهرمون ينتج من الخلايا العصبية الموجودة تحت المهاد وهو جزء فى الدماغ يربط بين الجهاز العصبى عبر الغدد الصماء عن طريق الغدة النخامية والتى تفرزه ويسير فى الدم لينبه الجهاز العصبى الذى يرسل إشارات للمخ لتهدئة الألم فهو إحساس مثل الشعور بالخوف أو الفرح.

يذكر أن فريق البحث أكد وجود 30 خلية عصبية فى المخ تنظم عملية إفراز هرمون الاكسيتوسين المسئول عن تخفيف الألم للالتهابات المختلفة التى يشعر بها الشخص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365