باحثون: هرمون الاكسيتوسين يسيطر على الألم الناتج عن عملية الوضع

اكتشف فريق من الباحثين الفرنسيين برئاسة دكتور الأعصاب الفرنسى ألكسندر شارليه وفريقه فى جامعة "ستراسبورج" أن هرمون الاكسيتوسين يسيطر على الألم الناتج عن عملية الوضع والرضاعة وبعض الالتهابات حيث باستطاعته أن يخفض الألم بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 40% بفضل حفنة من الخلايا العصبية التى تقرر هذا الهرمون.

وأشارت الدراسة، التى أجراها الفريق الفرنسى، إلى أن هذا الهرمون ينتج من الخلايا العصبية الموجودة تحت المهاد وهو جزء فى الدماغ يربط بين الجهاز العصبى عبر الغدد الصماء عن طريق الغدة النخامية والتى تفرزه ويسير فى الدم لينبه الجهاز العصبى الذى يرسل إشارات للمخ لتهدئة الألم فهو إحساس مثل الشعور بالخوف أو الفرح.

يذكر أن فريق البحث أكد وجود 30 خلية عصبية فى المخ تنظم عملية إفراز هرمون الاكسيتوسين المسئول عن تخفيف الألم للالتهابات المختلفة التى يشعر بها الشخص.