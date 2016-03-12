مستشار وزير الدفاع السعودى يعلن تحرير مدينة تعز بالكامل

أعلن مستشار وزير الدفاع السعودى العميد أحمد عسيرى، تحرير مدينة تعز فى اليمن بالكامل من ميليشيات الحوثيين، مشيرا إلى أن القوات الحكومية الشرعية وقوات التحالف أصبحتا الآن تسيطران على مداخل المدينة بشكل كامل.

وأضاف عسيرى- فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" السبت- أن العمليات لا تزال جارية لإتمام عملية التنظيم وتعزيز القوات والقضاء على بقية جيوب الحوثيين.

وأشار إلى أن تحرير تعز والسيطرة على مداخلها سيسمح بدخول المساعدات الإغاثية التى طالما انتظرت خارج المدينة، بسبب تعنت الميليشيات الحوثية..لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الأولوية الأولى لقوات التحالف حاليا هى إدخال المساعدات الغذائية والطبية ورفع المعاناة عن المواطنين فى مدينة تعز.

ووصف عسيرى تحرير تعز بأنه خطوة إيجابية إلى الأمام نحو إعادة هيبة الدولة وشرعية الحكومة على كامل أراضى الجمهورية اليمنية، مضيفا أنه سوف تستمر العمليات كما هو مخطط لها نحو اكتمال سيطرة الحكومة وتحرير بقية المحافظات وإعادة هيبة الدولة.

وأكد أن الحكومة اليمنية الشرعية سوف تعمل على إعادة تنظيم الوضع الداخلى فى تعز بعد تحريرها.

>من جهته أكد مصدر فى المقاومة بمحافظة البيضاء وسط اليمن أن 14 من ميليشيات الحوثيين وصالح قتلوا فى هجوم شنه رجال المقاومة على مواقع المليشيات فى جميدة وجبل الثعالب بقيفة رداع بالمحافظة.

وأوضح المصدر، فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن قوات تمكنت من تطهير جبل جميدة الاستراتيجى المطل على قرية الزوب بالكامل وطردت منه عناصر المليشيات بعد معارك عنيفة استمرت ساعات ولكنها ولقلة الإمكانيات اضطرت إلى الانسحاب إلى أماكن تسمح لها بالتحكم فى الطرق المؤدية إليه.

وأشار المصدر إلى مقتل عنصر من المقاومة وإصابة أربعة اخرين خلال الاشتباكات معظمهم بسبب انفجار الألغام التى زرعتها المليشيات فى مناطق متفرقة.

وأضاف أن المليشيات تواصل لليوم العاشر قصفها لمنازل المواطنين فى قرية الزوب بهدف اقتحامها ولكنها فشلت حتى الآن.

>