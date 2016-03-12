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وزير التعليم يضع حجر الأساس لأول مجمع تعليمى يابانى ببورسعيد

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وزير التعليم يضع حجر الأساس لأول مجمع تعليمى يابانى ببورسعيد وزير التعليم يضع حجر الأساس لأول مجمع تعليمى يابانى ببورسعيد
أكد مصدر مسئول لـ"اليوم السابع" أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم سوف يضع اليوم السبت حجر الأساس لأول مجمع تعليمى يابانى بحى الضواحى ببورسعيد، ويبلغ مساحته 20 ألف متر خلال زيارته لتفقد العملية التعليمية ببورسعيد.

وقال المصدر أن الهلالى سيتفقد مدرسة الدكتور أحمد زويل التى تم تطويرها وتزويدها بقاعات تدريب من الجانب اليابانى للارتقاء بمستوى التعليم الفنى وربطه بسوق العمل والمشروعات القومية بشرق بورسعيد.

وأشار المصدر إلى أن الهلالى خلال زيارته سيتفقد عدد من المدارس التى شهدت تطوير العملية التعليمية بالمدارس الحكومية والتى تعتمد على انتظام الدارسة بها بعيدا عن الدروس الخصوصية مثل مدرستى القناة الإعدادية بنيين وبورسعيد الإعدادية للبنين.
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