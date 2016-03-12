إنبي لـ في الجول: أتمنى أن تساعدنا الانطلاقة الإفريقية على تجاوز السقوط المحلي

يتمنى حمادة صدقي المدير الفني لإنبي تجاوز سوء النتائج المحلية بعبور أفريكا سبور الإفواري في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

وتقام مباراة إنبي وأفريكا سبور في السادسة مساء السبت بتوقيت القاهرة.

وقال صدقي لـFilGoal.com من كوت ديفوار يوم الجمعة: "ذاكرنا أفريكا سبور جيدا عن طريق مشاهدة بعض المباريات وآخرها منذ قليل في المحاضرة الأخيرة مباراته مع بطل الكونجو الجولة الماضية".

وأضاف "شرحت للاعبين خطة المباراة التي سنبدأ بها لقاء السبت والمعنويات مرتفعة بعد أن خضنا المران الرئيسي في توقيت المباراة".

وتابع "أتمنى أن تكون الانطلاقة الإفريقية جيدة وتخرجنا من سلسلة النتائج غير الجيدة في الدوري المصري حتى نستطيع العودة من جديد لمكاننا المعروف لدى جماهير مصر".

وأتم "أشكر السفارة المصرية في أبيدجان على تذليل كافة العقبات التي واجهت البعثة منذ القدوم وحتى الساعات الحالية".

ويحتل إنبي الترتيب ال11 في الدوري المصري بـ28 نقطة من 21 مباراة، وحقق الفوز مرتين فقط في أخر خمس مباريات شهدت ثلاث هزائم.