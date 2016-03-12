تقرير في الجول - ماذا يفعل الأهلي خارج ملعبه في انطلاقاته بإفريقيا

رحلة جديدة يبدأها الأهلي في إفريقيا مع انطلاق مشوار الفريق بدوري أبطال إفريقيا خارج الديار أمام ركرياتيفو ليبولو الأنجولي. فماذا يفعل المارد الأحمر دائما ببداية المشوار الإفريقي؟

الأهلي يحل ضيفا على ركرياتيفو ليبولو الأنجولي عصر يوم السبت في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

لقاء هو الانطلاق لمشوار الأهلي في بطولة دوري الأبطال والتي حصد لقبها 8 مرات.

ولعب الأهلي 32 لقاء في افتتاحية للفريق ببطولات إفريقيا الثلاث (دوري الأبطال - كأس الكؤوس - كأس الكونفدرالية) خارج الديار.

فاز في 10 مباريات وخسر 9 وتعادل 13 مرة. ونجح في تسجيل 25 هدفا واستقبلت شباكة 19 هدف.

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فكيف جاءت نتائج مباريات الأهلي الافتتاحية في بطولات إفريقيا خارج الديار؟ هذا ما يستعرضه FilGoal.com في التقرير التالي.

دوري الأبطال 1976

الأهلي يفتتح مشواره في البطولة خارج الديار بمواجهة مولودية الجزائر وخسر 3-0.

في العودة فاز الأهلي بهدف محمود الخطيب ولكن لم يكن كافيا لتأهل المارد الأحمر ليودع البطولة من الدور الأول.

دوري الأبطال 1977

خارج الديار أمام هورسيد الصومالي، الأهلي يتعادل 1-1 بفضل محمود الخطيب.

وفاز الفريق بثلاثية في العودة سجلها محمود الخطيب وطاهر الشيخ وشريف عبد المنعم ونجح في التأهل.

وودع الأهلي البطولة من دور ربع النهائي وقتها.

دوري الأبطال 1981

هذه المرة لقاء الذهاب جاء في القاهرة والعودة في كينا أمام ليوبار. في لقاء خارج الديار تعادل الأهلي 1-1 بهدف مصطفى يونس.

وكان لقاء الذهاب في انتهى بثلاثية مقابل هدف (ثنائية محمود الخطيب وهدف محمد عباس) ليتأهل الأهلي.

وانسحب الأهلي من دور نصف نهائي البطولة.

دوري الأبطال 1982

عاد الأهلي إلى القاهرة بنتيجة إيجابية من الصومال بعدما تعادل 0-0 أمام جينو يونايتد.

في العودة فاز الأهلي 1-0 بهدف علاء ميهوب.

وأكمل الأهلي مشواره في البطولة وحقق البطولة الإفريقية الأولى له في تاريخه.

دوري الأبطال 1983

من جديد لقاء الذهاب كان في القاهرة والعودة خارج الديار. الأهلي يتعادل في السودان أمام المريخ 0-0.

وقتها تأهل الأهلي بفضل الفوز ذهابا في القاهرة بهدف محمود الخطيب.

وخسر الأهلي لقبه في النهائي أمام كوتوكو الغاني.

أبطال الكؤوس 1984

الأهلي يفوز خارج الديار أمام جمعية الحليب المغربي أو كلاس (الفريق الذي أصبح فيما بعد يُلقب بالرجاء البيضاوي المغربي) بهدفين مقابل لاشيء في لقاء العودة. سجل ثنائية المارد الأحمر وقتها طاهر أبو زيد وحمدي أبو راضي.

لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف ليتأهل الفريق.

ثلاثية الذهاب جاءت عن طريق طاهر أبو زيد هدف وخالد جاد الله هدفين.

ونجح الأهلي في حصد اللقب الإفريقي بعد الفوز على كانون ياوندي الكاميروني.

أبطال الكؤوس 1985

في تونس نجح الأهلي في افتتاح مشواره بالبطولة بالفوز على المستقبل الرياضي المرسي التونسي 1-0 بهدف مجدي عبد الغني.

واكتسح الأهلي الفريق التونسي في العودة بالقاهرة برباعية مقابل لاشيء بفضل أهداف أسامة عرابي ومحمود الخطيب وعلاء ميهوب وحمدي أبو راضي.

ومن جديد نجح الأهلي في حصد البطولة الإفريقية وهذه المرة على حساب ليفينتس يونايتد النيجيري.

أبطال الكؤوس 1986

لقاء الذهاب كان في القاهرة والعودة في أوغندا أمام إكسيبريس الأوغندي. وخسر الأهلي خارج أرضه بهدف مقابل لاشيء.

ولكنه أكمل مشواره في البطولة بنجاح نظرا لفوزه ذهابا بثنائية خالد جاد الله.

وينجح المارد الأحمر في تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

دوري الأبطال 1987

عودة إلى دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يواجه بانسيريس نوارز (ليوباردز) الرواندي خارج الديار وينجح في العودة بالتعادل 1-1 بفضل هدف أيمن شوقي.

وحسب الفريق الفوز بالإياب بسهولة برباعية مقابل لاشيء بثنائية مصطفى عبده وهدف محمود الخطيب ومجدي عبد الغني.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا وقتها بعد الفوز على الهلال السوداني في النهائي.

دوري الأبطال 1988

من جديد يتعادل الأهلي ذهابا خارج الديار وهذه المرة أمام يانج أفريكانز التنزاني 0-0.

وفي العودة يكتسح الأهلي ضيفه يانج أفريكانز برباعية شهدت ثنائية من أيمن شوقي وهدف من علاء عبد الصادق وأخر من ربيع ياسين.

وودع الأهلي البطولة وقتها من الدور نصف النهائي.

دوري الأبطال 1990

الأهلي يحقق فوزا كبيرا خارج الديار في لقاء العودة بثلاثية مقابل لاشيء أمام الاتحاد الليبي.

ثلاثية الأهلي جاءت عن طريق محمد عبد الجليل وأيمن شوقي وعادل عبد الرحمن.

الفوز بثلاثية خارج الديار جاء بعد الفوز ذهابا في القاهرة بخماسية كاسحة.

طاهر أبو زيد وأسامة عرابي وعادل عبد الرحمن سجلوا في المباراة إلى جانب ثنائية حسام حسن.

ولم يستكمل الفريق مشواره في البطولة في ودع في الدور التالي من التصفيات.

دوري الأبطال 1991

لقاء العودة كان خارج الديار من جديد والذهاب في القاهرة.

الأهلي يحل ضيفا على هايلاندرز الزيمبابوي ويفوز 1-0 بهدف أيمن شوقي.

وكان الذهاب قد انتهى بثلاثية مقابل هدف بفضل أهداف طارق خليل وعمرو أنور وربيع ياسين.

وودع الأهلي البطولة من دور ربع النهائي.

كأس الكؤوس 1992

هذه المرة، الأهلي يخسر خارج الديار في بداية مشواره في البطولة. ليوبار الكيني يفوز 2-1 على الأهلي ولكن هدف محمد رمضان في اللقاء يمهد تأهل الأهلي.

الأهلي فاز في العودة بهدفين مقابل لاشيء بأهداف محمد رمضان وأيمن شوقي ونجح في التأهل.

ولكن مشوار الفريق توقف عند الدور ربع النهائي ليودع المسابقة الإفريقية.

دوري الأبطال 1993

الأهلي يستضيف بامبا التنزاني في بداية مشواره الإفريقي ويرحل لمواجهة الفريق التنزاني في لقاء العودة.

في العودة تعادل الأهلي 0-0 ولكنه تأهل بسهولة بعد الفوز ذهابا 5-0 بفضل ثنائية حسام حسن وأهداف محمد رمضان ووليد صلاح الدين وياسر ريان.

ونجح الأهلي بعد غياب في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

دوري الأبطال 1998

وبعد نهاية مقاطعة الأهلي لبطولات إفريقيا، يعود الفريق من جديد للبطولة ويواجه البن الإثيوبي خارج الديار ويتعادل 1-1 بهدف حسام حسن.

في العودة ودع الأهلي البطولة بسبب التعادل 2-2.

فثنائية أحمد نخلة وأحمد كشري لم تشفع الأهلي في استكمال مشواره بالبطولة بسبب أفضلية الأهداف خارج الديار.

دوري الأبطال 1999

ثلاثية حسام حسن تقود الأهلي لاكتساح ماجي ماجي التنزاني في تنزانيا مع بداية مباريات الأهلي.

في العودة يسجل حسام حسن من جديد وكذلك محمد جودة ويفوز الأهلي 2-0.

وفشل الأهلي في التأهل من دور المجموعات ليودع البطولة.

دوري الأبطال 2000

بداية الألفية. الأهلي يخسر 1-0 أمام توسكر الكيني في إياب بداية مشواره في البطولة.

ولكن الخسارة لم تؤثر على الفريق والسبب فوزه ذهابا في القاهرة 3-1.

ثلاثية سعيد عبد العزيز ومحمد فاروق وإبراهيم سعيد تؤهل الأهلي ولكن المشوار يتوقف من جديد عند دور المجموعات.

الأهلي يودع المسابقة من دور المجموعات.

دوري الأبطال 2001

مرة أخرى يستضيف الأهلي لقاء الذهاب ويرحل إيابا في بداية المشوار.

خسارة أمام نادي البحر الأحمر الإريتري 1-0 بعد الفوز ذهابا 3-0 بفضل أهداف علي ماهر وروبرت أكوروي وخالد بيبو.

ويعود الأهلي إلى منصات التتويج ويتوج بطلا لإفريقيا بعد الفوز على سان دونز.

دوري الأبطال 2002

الأهلي ضد أوسيريان الكيني خارج الديار في لقاء الإياب وينجح في التعادل 0-0.

ويتأهل بفضل الفوز ذهابا 2-1 بثنائية خالد بيبو.

ولكن يودع الأهلي البطولة من دور المجموعات من جديد.

كأس الكونفدرالية 2003

في بداية مشواره في البطولة يفوز الأهلي 2-1 أمام النصر الليبي بفضل هدف حسام غالي والأنجولي جيلبيرتو.

ويكرر فوزه إيابا بثنائية من جديد ولكن هذه المرة دون أن تهتز شباكه وسجل محمد فضل وعادل مصطفى أهدافه.

وخرج الأهلي من دور ربع نهائي البطولة.

دوري الأبطال 2004

الأهلي يتعادل 0-0 أمام الهلال السوداني ويودع البطولة.

وداع البطولة يأتي بسبب خسارة الأهلي ذهابا في القاهرة بهدف مقابل لاشيء.

وفشل الأهلي في تعويض النتيجة وودع البطولة من الدور الأول.

دوري الأبطال 2005

عودة من جديد لمنصات التتويج. الأهلي يتوج بطلا لإفريقيا بعد مشوار بدأ أمام ناكيفوبو فيلا الأوغندي.

تعادل ذهابا خارج الديار 0-0 ثم وجه درسا ورسالة قوية إلى الجميع بالفوز 6-0.

ثنائية محمد أبو تريكة وثنائية محمد بركات ثم هدف عماد متعب وهدف عماد النحاس.

واستكمل الأهلي مشواره وحصد اللقب بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي في النهائي.

دوري الأبطال 2006

عماد متعب يفتتح أهداف الأهلي في البطولة خارج الديار أمام توسكر الكيني ويقود الفريق للفوز 2-0.

في العودة يكرر الأهلي فوزه وهذه المرة بثلاثية أسامة حسني ومحمد عبد الوهاب ووائل رياض.

وحصد الأهلي من جديد اللقب الإفريقي وقتها بعد الفوز على الصفاقسي التونسي بهدف محمد أبو تريكة في اللحظات الأخيرة ويتوج باللقب.

دوري الأبطال 2007

تعادل الأهلي 0-0 أمام هايلاندرز الزيمبابوي في بداية مشواره خارج الديار.

وفاز في القاهرة 2-0 بفضل أمادو فلافيو وشادي محمدي.

وكاد الفريق أن يحقق لقبه الثالث على التوالي ولكن خسر الأهلي النهائي أمام النجم الساحلي.

دوري الأبطال 2008

الأهلي يخسر أولى مبارياته في البطولة والتي جاءت أمام بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي 2-1 وسجل للفريق عماد متعب وقتها.

ونجح الأهلي في تعويض الخسارة ذهابا بالفوز إيابا 2-0 بفضل عماد متعب وفلافيو.

وهذه المرة لم يقف القطن الكاميروني أمام لقب الأهلي ليحصد الفريق لقب دوري أبطال إفريقيا.

دوري الأبطال 2009

يانج أفريكانز يستضيف الأهلي في لقاء العودة ويفوز المارد الأحمر بهدف فلافيو.

فوز جاء بعد الفوز ذهابا بثلاثية أحرز منها محمد بركات هدفين وفلافيو هدف.

ولكن بعدها خرج الأهلي من البطولة وتحول للعب إلى كأس الكونفدرالية.

وفي الكونفدرالية ودع الأهلي المسابقة أمام سانتوس الأنجولي.

دوري الأبطال 2010

البداية بالخسارة بهدف مقابل لاشيء أمام جنرز الزيمبابوي.

ولكن فاز الأهلي إيابا 2-0 بفضل أحمد شكري ومحمد سمير ويواصل مشواره في إفريقيا.

ولعب الأهلي نهائي البطولة وكان على أعتاب التتويج لولا هدف الترجي التونسي المثير للجدل وقتها عن طريق مايكل إينرامو ويتوج الفريق التونسي باللقب.

دوري الأبطال 2011

خسارة جديدة للأهلي خارج الديار جاءت أمام سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف مقابل لاشيء.

ولكن الفوز ذهابا بهدفي أسامة حسني ودومينيك دا سيلفا جعل الفريق يواصل طريقه في البطولة.

وتوقف المشوار عند دور المجموعات بعدما فشل الأهلي في التأهل كمتصدر أو كوصيف لمجموعته.

دوري الأبطال 2012

تعادل 0-0 أمام البن الإثيوبي خارج أرضه ذهابا.

وفاز في الإياب بثلاثية عن طريق محمد أبو تريكة هدفين وفلافيو هدف.

وتوج الأهلي بطلا للمسابقة بعد الانتقام من الترجي التونسي.

دوري الأبطال 2013

أخر ألقاب دوري أبطال إفريقيا جاءت عام 2013 بالفوز على أورلاندو بايرتس. مشوار بدأ أمام توسكر الكيني أيضا.

متعب يسجل ثنائية في فوز الأهلي 2-1 خارج الديار ذهابا.

ويعود المارد الأحمر ويفوز 2-0 في العودة بفضل أهداف أحمد عبد الظاهر وعماد متعب.

ويحقق اللقب على ملعب المقاولون العرب في أخر مباريات محمد أبو تريكة في مصر.

دوري الأبطال 2014

خسارة 1-0 ذهابا أمام يانج أفريكانز التنزاني وفي العودة فاز بهدف سيد معوض ثم خاض الفريق ركلات الترجيح ونجح في التأهل.

ولكن المشوار توقف في الدور التالي وخسر الأهلي وتحول للعب في الكونفدرالية.

في بداية مشوار الكونفدرالية فاز الفريق ذهابا 1-0 أمام الحسين الجديدي المغربي والخسارة في المغرب 2-1 لم تؤثر على مشوار الفريق.

ونجح الأهلي في كتابه اسمه بتاريخ بطولة الكونفدرالية بعدما أصبح أول فريق مصري يحقق اللقب بعد الفوز على سيوي سبورت في النهائي والتتويج باللقب.

دوري الأبطال 2015

البداية كانت في رواندا أمام الجيش الوطني الرواندي وفاز الأهلي 2-0 بفضل عماد متعب ووليد سليمان.

في العودة سجل مؤمن زكريا أول أهدافه مع الأهلي وسجل ثنائية في الفوز 2-0.

بعدها ودع الفريق تواجده في دوري الأبطال بالخسارة أمام المغرب التطواني بركلات الترجيح واتجه مجددا إلى الكونفدرالية.

في أولى مباريات البطولة فاز الأهلي على الإفريقي التونسي 2-1 بالقاهرة وخسر في تونس بنفس النتيجة واتجه إلى ركلات الترجيح.

وهذه المرة ابتسمت الركلات لصالح الأهلي وتأهل للدور المقبل.

وتلقى الأهلي ضربة موجعة قاسية بالخسارة على ملعبه 4-3 أمام أورلاندو في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

بعد الخسارة أيضا ذهابا 1-0.

دوري الأبطال 2016

كيف سيبدأ الأهلي مشواره خارج الديار في بطولة دوري أبطال إفريقيا؟