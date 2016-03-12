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الثلاثاء.. محافظ السويس يوقع بروتوكولا مع وزير البيئة لتوريد معدات نظافة

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الثلاثاء.. محافظ السويس يوقع بروتوكولا مع وزير البيئة لتوريد معدات نظافة الثلاثاء.. محافظ السويس يوقع بروتوكولا مع وزير البيئة لتوريد معدات نظافة
يوقع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة الثلاثاء المقبل بروتوكول تعاون مع اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، لتوريد معدات من وزارة البيئة لمحافظة السويس للمساهمة فى رفع كفاءة التشغيل بجهاز التجميل والنظافة وللقضاء على مشكلة القمامة المتفاقمة بالسويس.

وأشار طارق متولى عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، إلى أنه التقى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة منذ أسبوع، وكان من المقرر أن يتم توفير معدات للسويس بقيمة 2 مليون جنيه تتمثل فى جرارات ولوادر كشط، وعربات جمع قمامة، يتم تصنيعها بمصانع الإنتاج الحربى، لكن تم زيادة حصة السويس إلى أن وصلت إلى توفير معدات بقيمة 5 ملايين جنيه.

وقال متولى، أن الوزير سوف يوقع مع المحافظ بروتوكول التعاون، ثم يتفقد المنطقة الصناعية بالادبية، ومن المقرر أن يزور الميناء، للوقوف على المكان المخصص للحاويات المسرطنة بالميناء والبالغ عددها 10 حاويات، وتمهيدا لإجراءات التخلص منها.

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