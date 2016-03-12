الخميس المقبل.. انطلاق مهرجان البحيرة الدولى للخيول العربية الأصيلة

تشهد مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة الخميس المقبل، انطلاق فعاليات مهرجان البحيرة الدولى للخيول العربية الأصيلة فى دورته التاسعة بإشراف المنظمة الأوروبية ECAHOتحت رعاية الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة.

ويتضمن برنامج المهرجان الذى تنظمه جمعية الجواد العربى بالبحيرة على أرض المهرجان بمدخل مدينة كوم حمادة بالبحيرة عروضا مختلفة لبطولات الفروسية وقفز الموانع وبطولات جمال الخيول العربية المسجلة وغير المسجلة وكذلك بطولات جمال الخيول العربية المسجلة، بالإضافة إلى بطولات الفروسية الشعبية "أدب الخيول".

من جانبه، أكد جمال أبو الفضل المستشار الإعلامى للمهرجان أن الهدف الأساسى من المهرجان هو تنشيط السياحة الداخلية تحقيق المكانة المستحقة للخيول العربية فى مصر باعتبارها المعقل الأول لأصول الخيل العربى الأصيل، مضيفا أنه سيشارك فى المهرجان أكثر من 250 حصانا عربيا أصيلا من مصر ومن السعودية والإمارات والأردن وذلك بحضور عدد من المحكمين العرب والأجانب.

ولفت إلى أن حكام الفروسية الشعبية "هم كل من جلال عاكف والدكتور جلال عبد الرازق ورضا بريك وحاتم بركات ومحمد عبد البارى، بالإضافة إلى المحكم الأردنى محمد علوى.

وأشار المستشار الإعلامى إلى أن المهرجان يقام بمشاركة أصحاب الخيول من مصر والدول العربية، موضحا أن أبرز المشاركين والداعمين للمهرجان الشيخ خالد بن لادن، مؤكدا أن هذه البطولة تعد من أكبر بطولات الخيول العربية الأصيلة على مستوى الشرق الأوسط، كما تعتبر فرصة فريدة لعشاق الخيول للاستمتاع واقتناء الحصان العربى الأصيل.

- بالصور.. انطلاق مهرجان البحيرة الدولى للخيول العربية الأصيلة

>