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الخارجية الأمريكية: نرغب فى تمديد اتفاق وقف الاعتداءات فى سوريا

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الخارجية الأمريكية: نرغب فى تمديد اتفاق وقف الاعتداءات فى سوريا الخارجية الأمريكية: نرغب فى تمديد اتفاق وقف الاعتداءات فى سوريا

>أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، أن بلاده لديها مؤشرات على رغبة العديد من الجماعات المعارضة فى سوريا، على استمرار العمل باتفاق وقف الاعتداءات هناك، مشيرا إلى أن واشنطن تريد تمديد الاتفاق كذلك.

وأضاف كيربى - فى تصريحات صحفية اليوم السبت - أن الولايات المتحدة لا ترى سببا يمنع عدم استمرار اتفاق وقف الاعتداءات فى سوريا، مؤكدا رغبة واشنطن فى أن يصبح الاتفاق دائما.

وأعرب المسئول الأمريكى فى الوقت ذاته، عن قلق الولايات المتحدة إزاء استمرار بعض الانتهاكات لاتفاق وقف الاعتداءات بما فى ذلك شن هجمات ضد مدنيين وجماعات من المعارضة من جانب النظام السورى وأنصاره وذلك على الرغم من انخفاض حدة اعمال العنف فى مختلف انحاء سوريا.
>ودعا كيربى كافة الاطراف الى الالتزام بواجباتهم ووقف مثل هذه الهجمات على الفور، مؤكدا أن الولايات المتحدة تواصل العمل لتأمين وصول المساعدات الانسانية بصورة تامة للمناطق المحاصرة والصعب الوصول إليها مثل منطقة داريا بريف دمشق بعد ان دخل حصار المنطقة عامه الرابع.
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