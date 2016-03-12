اليوم.. بدء انتخابات نقابة الصيادلة بأسيوط على مقعد النقيب

تجرى نقابة الصيادلة الفرعية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت الانتخابات على مقعد النقيب وذلك خلفا للدكتور محمد خليل، النقيب السابق الذى توفى متأثرا بجراحه بعد تعرضه لحادث طريق فى شهر نوفمبر الماضى.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف فرغلى، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة صيادلة أسيوط، أن الانتخابات تبدأ منذ التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً، ليتم الفرز عقب غلق الصناديق مباشرة، ويتنافس فيها 6 مرشحين.

وأكد الدكتور أشرف فرغلى، على أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائى كامل، برئاسة المستشار وليد حنفى، من مجلس الدولة، وبمساعدة لجنة الانتخابات، والتى تم تشكيها من مجلس النقابة لتتم عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج فى جو من الشفافية والديمقراطية.

ويتنافس على معقد نقيب الصيادلة 6 مرشحين هم: "الدكتور البير توفيق كيرلس، والدكتور عبدالعظيم محمد عبدالرحمن، والدكتور علاء عرفات خليفة، والدكتور مقار داود هلال، والدكتور نبيل بسادة سعيد، والدكتور هانى كمال عطية".