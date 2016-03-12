جامعة قناة السويس تنظم حفلا ثقافيا لتكريم الأدباء والشعراء من الطلاب

تنظم إدارة النشاط الثقافى ونادى أدباء جامعة قناة السويس حفلا ثقافيا لتكريم أدباء الجامعة، وذلك يوم الثلاثاء 15 مارس الساعة 12 ظهرا بمسرح الأنشطة بمبنى الأنشطة الطلابية بالجامعة الجديدة.

ويتم تكريم الأدباء من طلاب النشاط الذين فازوا على مستوى الجامعة فى مجالات الشعر العامى والفصيح ـ القصة ـ الرواية ـ المقال والتأليف المسرحى، وهم: مصطفى حمدى مصطفى شحاتة ـ أحمد حسين الباز ـ محمد نصرالله حسين ـ رمضان السيد حسن أحمد ـ أحمد حسن إبراهيم عبد السلام ـ محمد عبد الفتاح أحمد ـ ناجى أحمد محمد ـ مصطفى سليمان مصطفى ـ محمد جميل محمد أحمد ـ مروه أحمد راجح ـ باسل أحمد محمود سامى ـ محمود سليمان حسن ـ أحمد محمد يوسف ـ نورهان خالد أحمد الريس ـ إبراهيم محمد إبراهيم ـ عادل عيد عبد الرحمن محمد ـ تقى أحمد جمال الدين ـ شاهندا عبدا لهادى جاد المولى.

ويشمل التكريم، كذلك، الطلاب المتميزون فى الأنشطة الأدبية، وهم: محمد أحمد إسماعيل الستينى ـ زينب يسرى عبد الحفيظ سليمان ـ خالد سامى على زين العابدين ـ رضا عبد الله عبد السلام ـ ندى السيد السيد محمد معيط ـ أحمد عماد رمضان عبد الوهاب ـ محمد عاطف محمد السيد ـ أحمد فضل براوى ـ أحمد عبدالرحيم مطاوع ـ السيد محمد السيد.

وقال أسامة مرسى المشرف العام على نادى أدباء الجامعة أن الحفل يقام تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والذى يقوم بتكريم الطلاب وتسليمهم شهادات التقدير.

كما سيتم تكريم الشاعر عمرو حسن الذى بدأ مسيرته الإبداعية من جامعة قناة السويس بتسليمة درع الجامعة.

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