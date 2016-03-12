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جامعة الزقازيق تناقش رسالة ماجستير حول الطرق الحديثة لتربية النشء الرياضية

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جامعة الزقازيق تناقش رسالة ماجستير حول الطرق الحديثة لتربية النشء الرياضية جامعة الزقازيق تناقش رسالة ماجستير حول الطرق الحديثة لتربية النشء الرياضية
حصل الباحث "محمد العربى"، على درجة الماجستر من جامعة الزقازيق، فى الرسالة العملية التى قدمها حول الطرق الحديثة لتربية النشء الرياضية.

وتناولت الرسالة العملية المتخصصة مجال التربية الرياضية والسلة بالأخص، وطرق التدريس الحديثة، كيفية النهوض بالمعلم حتى يمكن الارتقاء بالمنتج التعليمى، وهو المتعلم وأهمية استخدام أساليب التدريس الحديثة فى الارتقاء بالعملية التعليمية.

وقال العربى، إن الرسالة العملية تقدم فكر جديد لتأهيل النشء فى المجال الرياضى، من خلال التعمق فى الأبحاث، وإجراء التجارب العملية التى تترجم فكرة الأبحاث، من أجل تقديم الاستفادة للأجيال القادمة، حيث إن الرياضة لها العديد من الأدوار التى تساعد على تقدم الدول، ولابد من الاهتمام بها بشكل أفضل فى المستقبل.

وأشرف على الرسالة الدكتور "علاء الدين إبراهيم"، والدكتور "مدحت يونس"، الدكتور "هانى أحمد عبدالعال"، وقد قام بمناقشة البحث أستاذ دكتور "تهانى عبدالعزيز"، والدكتور " نبيل عبدالمقصود "، بحضور عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور " خالد العراقى " نائب دائرة الزقازيق.

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