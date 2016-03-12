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بالصور.. انطلاق فعاليات الأولمبياد المصرى الثانى للاتحادات النوعية بأسوان

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بالصور.. انطلاق فعاليات الأولمبياد المصرى الثانى للاتحادات النوعية بأسوان بالصور.. انطلاق فعاليات الأولمبياد المصرى الثانى للاتحادات النوعية بأسوان
انطلقت بمدينة أسوان فعاليات الأولمبياد المصرى الثانى للاتحادات النوعية والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية.

وذلك بحضور اللواء محمد عاطف السكرتير العام نائبا عن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان والدكتور أشرف صبحى مساعد وزير الشباب والرياضة واللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية الفلسطينية، وبيتر فاغوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والدكتور محمد صبحى حسانين نائب وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية والفنان سامح الصريطى.

وتقام فعاليات الأولمبياد فى الفترة من 11 إلى 15 مارس الجارى بمشاركة 600 شاب وفتاة من مختلف الأعمار السنية بالمصالح الحكومية واللجان والأندية الرياضية ومراكز الشباب والجامعة وأكاديمية النادى الأهلى بأسوان.

ومن جانبه أشار أشرف صبحى بأن مسابقات الأولمبيات تقام تحت شعار "لا غالب ولا مهزوم"، وكلنا نشارك بالرياضة من أجل الرياضة حيث يهدف ذلك إلى تعزيز روح الولاء والانتماء من خلال عقد ندوات تثقيفية وورش عمل لتحقق المردود الإيجابى منها، لافتاً إلى أن الفعاليات ستتضمن تنفيذ مسابقات رياضية فى مختلف الألعاب بين فرق الاتحادات النوعية المشاركة والتى تقام على ملاعب مركز شباب مدينة أسوان.

فيما أكد بيتر فاغوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بأن هذه الفعاليات تقام فى إطار تنفيذ أنشطة مشروع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة " وظائف لائقة لشباب " الممول من إدارة الشئون الدولية بكندا، حيث أننا نعمل جميعاً من أجل الترويج لأجندة 2030 للتنمية المستدامة والمحددة فى 17 هدف ويرتكز الهدف الثامن منها على العمل اللائق والنمو الاقتصادى، موضحاً بأننا نسعى إلى وضع تعزيز فرص العمل على قمة خطط التنمية والسياسات الاقتصادية والتى من شأنها توفير فرص عمل لائقة للجميع وهو ما يحارب الفقر حيث تسعى المنظمة إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب فى أسوان من خلال مشروعها " وظائف لائقة لشباب مصر ."

وفى نفس السياق أوضح هانى رشدى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأنه من ضمن فعاليات الأولمبياد المصرى الثانى للاتحادات النوعية المقام على أرض المحافظة تنظيم ندوة ثقافية تحت عنوان " الرياضة تجمعنا "، وسيتم أيضاً إقامة مباريات لخماسى كرة القدم والطائرة وتنس الطاولة وكرة السرعة وألعاب القوى والمشى، كما سيتم تنظيم مسيرة رياضية تحت شعار " سلامة وتنمية " وذلك بمسافة 2 كم بكورنيش النيل بمدينة أسوان صباح السبت ويشارك فيها 7 اتحادات نوعية.

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> انطلاق فعاليات الأولمبياد المصرى النوعى بأسوان بحضور سامح الصريطى

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