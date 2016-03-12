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انطلاق دورى القطاعات الرياضية اليوم بجامعة كفر الشيخ

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انطلاق دورى القطاعات الرياضية اليوم بجامعة كفر الشيخ انطلاق دورى القطاعات الرياضية اليوم بجامعة كفر الشيخ
تنطلق، اليوم السبت، منافسات دورى القطاعات الرياضية (القطاع الثاني) فى لعبة كرة السلة والذى تستضيفه جامعة كفرالشيخ تحت رعاية الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة وبالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات فى الفترة من 12-13 مارس2016.

قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال تصريحات له، أن المنافسات تُقام على الملاعب المفتوحة بكلية التربية الرياضية بمشاركة جامعات إسكندرية، المنصورة، طنطا، المنوفية، دمنهور، مدينة السادات، أكاديمية الدلتا والدلتا للعلوم والتكنولوجيا، كفرالشيخ.

وأشار القمرى أن تنظيم الجامعة لهذه المنافسات يمثل دليلا على تميز البنية التحتية الرياضية التى استقبلت عليها الجامعة انشطة مختلفة، ويأتى دورى القطاعات ضمن انشطة عدة قامت بتنظيمها جامعة كفرالشيخ وكان اخرها اسبوع شباب المدن الجامعية الرابع، مؤكدا على أهمية الأنشطة الرياضية فى تنمية الوعى والمهارات المختلفة لدى الشباب الجامعى وزيادة التواصل بين الجامعة وطلابها وبين الجامعة والجامعات الأخرى.


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