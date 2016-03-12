المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء يوزع إعانات على الأسر المحتاجة

انتهى المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء من توزيع دفعة إعانات عاجلة على الأسر المحتاجة والمتضررة من الأحداث التى تشهدها المحافظة.

وقالت حسناء الشريف مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع بعض المتطوعين وفاعلى الخير، وتم تجميع 100 بطانية وتوزيعها على الأسر المحتاجة، مؤكدة، أن هناك تركيز على الأسر القادمة من الشيخ زويد ورفح والمقيمين فى تجمعات مختلفة داخل مدينة العريش والمناطق والأحياء المحيطة بها، وبعض الأسر المحتاجة من أهالى العريش فى مختلف المناطق والأحياء.

وأضافت أنه جارى التنسيق مع بعض الجهات وفاعلى الخير لتجميع كميات أخرى من المساعدات الإنسانية من ملابس وأغطية ومواد غذائية وأجهزة منزلية وغيرها لتلبية احتياجات الأسر المحتاجة، والتركيز على أهالينا القادمين من الشيخ زويد ورفح وبعض أهالى المحافظة من المحتاجين.

وأشارت إلى أنه سبق قيام المجلس القومى للمرأة بتوزيع كميات متنوعة من المساعدات على الأسر المحتاجة على مستوى المحافظة بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء ومديرية التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى للأمومة والطفولة والهلال الأحمر المصرى وبعض منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

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