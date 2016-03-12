حبس عاطل لاتهامه بترويج المواد المخدرة بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه وحيازته 10 طرب من مخدر الحشيش فى العجوزة، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها.

ورد معلومات للمقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزه تفيد تردد عاطل مقيم بمنطقة الشيخ زايد على العجوزة لترويج المواد المخدرة على عملائه. وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته 10 طرب من مخدر الحشيش ومبلغ 250 جنيًها، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، فتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

حبس عاطل 4 أيام بعد ضبطه وبحوزته 10 قطع حشيش بمنطقة العجوزة