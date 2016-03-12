بريطانيا تعلن إرسال المزيد من الجنود لتدريب الجيش العراقي

>أعلنت بريطانيا اليوم السبت، إرسال المزيد من الجنود إلى العراق لتعزيز مهمة تدريب القوات المسلحة العراقية التى تكافح مسلحى "داعش".

وصرح وزير الدفاع البريطانى، مايكل فالون، بأن 30 جنديًا بريطانيا إضافيًا سيتم نشرهم لتأمين عمليات تدريب على اللوجستيك وتشييد الجسور، إضافة إلى طبيب اختصاصي.

وأضاف الوزير: "هذا هو الأوان الذى علينا فيه أن نكثف التدريب للقوات العراقية فى الوقت الذى تعد فيه لعمليات فى مدن أساسية مثل الفلوجة أو الموصل" متحدثًا عن "الدور الحاسم" الذى تقوم به القوات البريطانية فى مكافحة التنظيم المتطرف.

وبذلك يرتفع إلى 300 عدد البريطانيين المنتشرين فى العراق فى إطار مهمة تدريب. ومن المقرر أن ينتشر الثلاثين جنديًا بريطانيًا فى معسكرات تدريب فى بسماية والتاجى قرب بغداد.