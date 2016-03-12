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وفد من البرلمانى الدولى يصل القاهرة لإعادة عضوية مصر للاتحاد

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وفد من البرلمانى الدولى يصل القاهرة لإعادة عضوية مصر للاتحاد وفد من البرلمانى الدولى يصل القاهرة لإعادة عضوية مصر للاتحاد
وصل وفد من الاتحاد البرلمانى الدولى، برئاسة السفير مختار عمر كبير مستشارى رئيس الاتحاد، مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت، وأنهى إجراءات الوصول الذى سافر على متن الطائرة المصرية القادمة من سويسرا.

ومن المقرر أن يلتقى الوفد بعدد من المسئولين المصريين، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بهدف عودة عضوية للاتحاد بعد تشكيل وانتخاب المجلس الجديد.

- بالصور.كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى يزور موقع برلمانى ويطالب بتعميم التجربة
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- كبير مستشارى رئيس البرلمان الدولى يعرب عن دعمه للانتخابات بمصر
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