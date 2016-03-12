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رئيس الأمن العام: لن نسمح بالوقيعة بين الشعب والشرطة ولا تستر على مخطئ

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رئيس الأمن العام: لن نسمح بالوقيعة بين الشعب والشرطة ولا تستر على مخطئ رئيس الأمن العام: لن نسمح بالوقيعة بين الشعب والشرطة ولا تستر على مخطئ
أكد اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام، أن الوزارة لن تسمح لأحد بالوقعية بينها والشعب المصرى، ولن تتستر على أى مخطئ، ولا تسمح للأخطاء الفردية أن تؤثر على العلاقة الطيبة بين الشعب وشرطته.

وشدد رئيس الأمن العام، فى بيانٍ له على الضباط والأفراد، بضرورة استمرار الحملات الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، والإعداد الجيد للمأموريات، والاهتمام بالأمن الذاتى.


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