نبيل نعيم: قيادات بالإخوان انضموا للجماعة للحصول على فرص عمل فى الخارج

أكد نبيل نعيم، القيادى الجهادى السابق، أن هناك قيادات من جماعة الإخوان، انضمت للجماعة كى تسهل لها الحصول على فُرَص عمل فى الخارج بالدول التى يرتكز فيها التنظيم، مثل قطر، وتركيا، وبريطانيا وغيرها.

وأضاف نعيم، فى تصرحياتٍ لـ"اليوم السابع" أن معظم من انضموا للإخوان منذ الثمانينيات، دخلوا الجماعة للمصلحة فقط، والحصول على فُرَص عمل بالخارج، خاصة أن التنظيم كان يوعدهم بالسفر والعمل ضمن شركاته فى خارج مصر.

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