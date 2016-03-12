برازيلى يخترع تطبيقا على المحمول يسهل اكتشاف ضعف السمع عند الأطفال

ابتكر باحث برازيلى يدعى هوارد وينستن تطبيقا يعمل على التليفون المحمول ويستطيع تشخيص إصابة الأطفال بضعف السمع منذ ولادتهم.

وأوضح هوارد أن التطبيق يعد طفرة حيث يشخص مشاكل ضعف السمع بسهولة، لافتاً أنه يريد تطبيقه فى مصر خاصة فى الأماكن التى لا توجد بها مراكز صحية متخصصة كالصعيد.

ومن المثير أن كل العاملين فى شركة هوارد من الذين يعانون ضعف السمع.

وجاءت تصريحات الباحث هوارد وينستن على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى المصرى الثانى عشر لجراحة الأنف والأذن والحنجرة المقام بأحد فنادق أسوان، فى الفترة من 9 إلى 12 مارس الجارى، تحت رئاسة الدكتور أسامة عبد الحميد أستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة.

- أستاذ أنف وأذن: ابتكار بطارية لسماعات الأذن تعمل بالطاقة الشمسية

>

- نجاح العملية رقم 195 لزراعة القوقعة لمريض بمستشفيات جامعة المنصورة