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تعرف على أماكن علاج غير القادرين من أصحاب معاش الضمان بالمجان فى البحيرة

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تعرف على أماكن علاج غير القادرين من أصحاب معاش الضمان بالمجان فى البحيرة تعرف على أماكن علاج غير القادرين من أصحاب معاش الضمان بالمجان فى البحيرة
ينشر "اليوم السابع" منافذ علاج غير القادرين بالمجان، ضمن برنامج الرعاية الصحية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى بمحافظة البحيرة.

ويُطَبَّق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بمحافظة البحيرة، فى مستشفيات كفر الدوار العام، ورشيد المركزى، وإيتاى البارود المركزى، ووادى النطرون المركزى، ودمنهور التعليمى، وأورام دمنهور.

أما الوحدات الصحية التى تُوَفَّر فيها خدمة الرعاية الصحية لغير القادرين، فتضم شرنوب، وكفر بنى هلال، والصفاصيف، ومنشأة نصار، وبسطرة، والحجانية، وزرقون، والبساتين، ومنشأة الأوقاف، والمركز الطبى بمدينة ناصر، وأبيس 3، وأبيس 4، وكوم أشو، والبسلقون، وكوم البركة، ومعمل قزاز، وكوم دفشو، وزاوية حمور، وكوم زمران، والحجر المحروق، والغزالى، وزاوية أبو شوشة، وطيبة، وأبو سعيفة، ودرويش.

وتتوفر خدمة الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان فى جميع الوحدات الصحية بأبو حمص، وغرب النوبارية، وشبراخيت، والدلنجات، وإيتاى البارود، والتحرير، ورشيد.

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