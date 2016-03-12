لو شغلك كتير.. 10 نصائح تساعدك فى تناول غذاء صحى يوميا

البقاء بصحة جيدة مهمة صعبة وسط انشغالنا بالعمل وتناول الوجبات السريعة نظرا لقلة الوقت، لكن الموقع الأمريكى "لايف هايك" يقدم 10 نصائح يمكنك تنفيذها فى وقتك الضيق بالعمل وتزيد من تمثيلك الغذائى وقدراتك على تحمل العمل الشاق وهى:

1.التقليل من تناول السكر، إذا كنت معتاد على تناول مشروباتك الساخنة والباردة بالسكر الأبيض يمكن استبداله بشكل مؤقت بالسكر الدايت حتى تستطيع التقليل من المشروبات السكرية بشكل عام فى كل نواحى حياتك.

2. الاعتماد على الأطعمة النباتية، مثل الفواكه والخضروات بكل أنواعها بحيث تشكل 90% من نظامك الغذائى اليومى، وهو ما يمكنك من استبدال وجبات "الجانك فود" بأطباق من السلطة والفاكهة الغنية بالمعادن والحديد والفيتامينات التى تعطيك القدرة على التركيز وتجنب الأمراض.

3. تناول السمك مرة واحدة فى اليوم، أو 4 مرات فى الأسبوع على الأقل ولا يشترط نوع معين فجميع الأسماك مفيدة للجسم وأغلبها يحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية.

4. تناول اللحم مرتين فى الأسبوع، فالتقليل من اللحوم أمر مهم ويمكن استبدالها بالدجاج، لأن اللحوم سواء من البقر أو الخروف أو الجاموس بها نسبة دهون عالية، واستكمال الأسبوع بالأسماك والبروتين النباتى أفضل.

5. التقليل من البيض ومنتجات الألبان، فالحليب دسم مهما انتزعت منه القشدة والكثير من خبراء التغذية ينصحون بالحصول على الكالسيوم الذى يحتاجه جسمك من الخضروات كاللفت، القرنبيط، السبانخ، وبالنسبة للبيض يمكن تناوله من 3 إلى 4 مرات فقط فى الأسبوع لأنه يرفع الكولسترول بالجسم.

6. تناول الطعام على مائدة الطعام، حيث اكتشف العلماء أن تناول الطعام أثناء العمل أو أمام التليفزيون لا يشعرك بكم الأطعمة والأنواع التى تأكلها، وعليك الاستمتاع بالطعام الصحى أثناء تناوله دون الانشغال بشىء آخر.

7. تحديد مواعيد محددة للوجبات بحيث يتم تقسميها على 5 أو 6 وجبات خلال اليوم فى مواعيد ثابته يفصل بين كل وجبة وأخرى 4 ساعات على الأكثر.

8. تناول المياه بكثرة، فهى تعمل على علاج كل مشكلات البشرة للفتيات وتحسن وظائف كل أعضاء الجسم، وعليك بتناول 8 أكواب كبيرة من الماء إضافة إلى كأسين من الماء قبل الوجبات الرئيسية فى نظام غذائك.

9. لا تصل لقمة الشبع وعليك التوقف عن تناول الطعام مع اقترابك منه حتى تجد فرصة لتناول المياه وتحقيق عملية هضم مثالية فى معدتك.

10. تناول المكسرات بشكل يومى، فهى تقلل مستوى الكولسترول السيئ فى الدم، والدراسات أثبتت أن الذين يتناولون المكسرات يوميا تقل لديهم فرص الموت مقارنة بمن يتجنبون تناول المكسرات، ويجب أن تكون هذه المكسرات طبيعية لا مضاف إليها ملح أو مكسبات طعم، ويفضل تناولها مع وجبة الإفطار.

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