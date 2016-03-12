اليوم.. الحكم على طبيبين متهمين بالتسبب فى وفاة مريض بالقلب فى أكتوبر

تصدر، اليوم، محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر الحكم على كل من "جمال.س" و"عادل.م" طبيبين، لاتهامهما بالإهمال الذى تسبب فى وفاة مواطن داخل مستشفى خاص بأكتوبر، وذلك فى القضية المقيدة برقم 8140 سنة 2015 جنح أول أكتوبر.

كان المجنى عليه "م.ع" 65 سنة دخل المستشفى الخاص لإجراء جراحة عاجلة فى القلب، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لذلك، إلا أن الأطباء أغفلوا أن المريض يعانى من مرض السكر، وأجروا العملية بناء على ذلك، ما تسبب فى حدوث مضاعفات له تسببت فى وفاته، ما دفع أسرته لتحرير بلاغ اتهمت فيه الأطباء والمستشفى بالإهمال الذى تسبب فى وفاة ذويهم.

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