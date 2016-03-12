الأمن يحدد 15 متهما فى واقعة قطع طريق سوهاج قنا عقب ضبط تاجر مخدرات بجرجا

حددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج 15 شخصا من المحرضين والمشاركين فى واقعة قطع طريق سوهاج قنا عقب إلقاء القبض على تاجر مواد مخدرة بناحية قرية مزاتا والشيخ جبر دائرة مركز جرجا جنوب المحافظة، عقب وقوع احتكاك بين القوات وأهلية المتهم فى محاولة منهم لتخليصه من يد الشرطة وحدث تحطيم لبعض محتويات أحد المقاهى، وقيام بعض الأهالى برشق القوات بالحجارة مما حدا القوات بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء لتفريق المتجمعين، وجار تحرير محضر بالواقعة واستصدار إذن من النيابة العامة لإلقاء القبض عليهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج عقب الدفع بعدد من التشكيلات من قوات الأمن المركزى، وقوات فض الشغب برئاسة اللواء أيمن الملاح، حكمدار المديرية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد على، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد صلاح أيوالقاسم وكيل الفرع، والرائد محمد طه، رئيس مباحث المركز من إعادة حركة السير عل طريق سوهاج قنا الزراعى بعد قيام أهلية أحد تجار المخدرات بقطعه عقب إلقاء القبض عليه تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتجاره بالمواد المخدرة.

وعلى جانب آخر كشفت التحريات أن المتهم الصادر ضده قرار ضبط وإحضار يدعى "محمد. م. م. أ" 35 سنة وشهرته الماسخ تاجر مواد مخدرة ويقيم دائرة مركز جرجا ومتهم فى 12 قضية ‏اتجار بالمخدرات وكانت القوات استهدفت المذكور فى التاسع من مارس الحالى إلا أنه تمكن من الهرب.

وعقب ورود معلومات أكدت صحتها تحريات عن تواجد المتهم على إحدى المقاهى بناحية قرية مزاتا والشيخ جبر دائرة مركز جرجا تم الدفع بمأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز للقبض عليه، وأثناء ذلك تجمع أهلية المتهم حول القوات فى محاولة منهم لتهريبه إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف واصطحابه إلى مركز الشرطة وعلى أثر ذلك قاموا بقطع الطريق وإشعال النيران فى الإطارات وتعطيل حركة السير على الطريق.

قوات فض الشغب تفتح طريق "سوهاج - قنا" بعد قطعه من أهالى تاجر مخدرات