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اليوم.. الحكم فى رد قاضى الطعن على حكم حل مجلس النادى الأهلى

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اليوم.. الحكم فى رد قاضى الطعن على حكم حل مجلس النادى الأهلى اليوم.. الحكم فى رد قاضى الطعن على حكم حل مجلس النادى الأهلى
تصدر، اليوم، الدائرة الثانية إدارية عليا برئاسة المستشار سالم جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم فى طلب الرد المقام من طارق إبراهيم المحامى الحاصل على حكم بحل مجلس إدارة النادى الأهلى.

والذى يطالب برد الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، المختصة بنظر الطعنين على الحكم الصادر بحل مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر.

وقال طلب الرد الذى حمل رقم 23897 لسنة 62 ق، أنه يرد أعضاء هيئة المحكمة وهم رئيس الدائرة المستشار أحمد أبو العزم، وعضو يمين الدائرة المستشار محمد حجازى، وهو رئيس دائرة الفحص وعضو يسار، وعضو يمين يمين، وعضو يسار يسار الدائرة.


>- تأجيل استشكال يطالب بالاستمرار فى تنفيذ حكم حل مجلس "الأهلى" لـ 15مارس

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