ضبط سائق شركة لسرقته سيارة محاسب بالمعادى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط سائق شركة فى منطقة أبورواش عقب قيامه بسرقة سيارة محاسب بالشركة من أسفل منزله بمنطقة المعادى، والذى اعترف أنه تحصل على نسخة من مفتاح السيارة واستخدمه فى ارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من "ماجد إ م" 36 سنة، محاسب بشركة بيزنس فى منطقة أبو رواش 6 أكتوبر باكتشافه سرقة السيارة رقم أ ف ر 417 ماركة فيرنا فيرانى، ملك الشركة عمله عهدته من أسفل العقار سكنه ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين من خلال فحص الكاميرات المتواجدة بالمنطقة سكنه أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد ف م" 25 سنة سائق بذات الشركة ومقيم محافظة الجيزة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعادى من ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها واعترف بسرقة السيارة وضاف بأنه نظرا لسابقة عمله بالشركة واحتفاظه بنسخة من مفتاح السيارة وامتلاكه سيارة بذات المواصفات "أتلفت أثر حادث" عقد العزم على سرقة سيارة الشركة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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