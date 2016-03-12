مسئول أممى يدعو لوقف إطلاق النار لخروج آمن للمدنيين العالقين ببنغازي

>دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى ليبيا على الزعترى إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وخروج آمن للمدنيين العالقين فى مناطق القتال بمدينة بنغازي.

وذكر بيان صحفى للبعثة، أمس الجمعة ، أن البعثة تلقت تقارير تفيد بأن العديد من الأسر عالقة فى مناطق القتال فى مدينة بنغازي، وعلى وجه التحديد فى ضاحيتى قنفودة والقوارشة ، لافتا أن هذه الأسر تواجه نقصاً فى الكهرباء والغذاء والإمدادات الطبية.

وناشد الزعترى جميع الأطراف المتحاربة ضمان الخروج الآمن لجميع المدنيين العالقين فى المناطق المتأثرة بالقتال والراغبين فى المغادرة.

كما حث الزعترى جميع الأطراف على السماح بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية فى بنغازى بغية تيسير عمل المنظمات الإنسانية على الأرض.

وأضاف البيان إن جميع الأطراف بالتزامها باحترام أحكام القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان فى جميع الأوقات.

وحث «بشكل خاص الأطراف على ضمان حماية المدنيين والسماح بتقديم الرعاية الطبية للجرحى ، بما فى ذلك الإخلاء الآمن لهم كلما دعت الحاجة لذلك».

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