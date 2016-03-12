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"كيرى" يشدد على ضرورة إنهاء الصراع بسوريا واليمن خلال محادثاته بالسعودية

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"كيرى" يشدد على ضرورة إنهاء الصراع بسوريا واليمن خلال محادثاته بالسعودية "كيرى" يشدد على ضرورة إنهاء الصراع بسوريا واليمن خلال محادثاته بالسعودية

>قال مسؤول أمريكى كبير إن وزير الخارجية جون كيرى شدد خلال محادثات مع كبار المسؤولين السعوديين يوم الجمعة، على ضرورة التحرك الآن لإنهاء الصراع فى كل من سوريا واليمن.

وحاول كيرى أيضا أن يؤكد للمسؤولين أهمية العلاقات الأمريكية وذلك بعد يوم من نقل مجلة أمريكية عن الرئيس الأمريكى باراك أوباما قوله إن على السعودية وإيران "التعايش معا" وإقامة"سلام بارد."

وعقد كيرى محادثات مع العاهل السعودى الملك سلمان والأمير محمد بن نايف ولى العهد والأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع وعادل الجبير وزير الخارجية فى قاعدة عسكرية خارج حفر الباطن بالسعودية قرب الحدود السعودية مع العراق.

وذكر صحفيون مرافقون لكيرى إن وزير الخارجية الأمريكى قال بعد لقائه مع الملك سلمان ومع استعداده لإجراء محادثات منفصلة مع المسؤولين الثلاثة الآخرين "علينا أن نتحدث عن سوريا."
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مصر 365

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