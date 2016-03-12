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مساعد وزير الداخلية الأسبق: الإخوانى محمود عزت بمصر والقبض عليه قريبًا

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مساعد وزير الداخلية الأسبق: الإخوانى محمود عزت بمصر والقبض عليه قريبًا مساعد وزير الداخلية الأسبق: الإخوانى محمود عزت بمصر والقبض عليه قريبًا
قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن اختفاء محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، منذ عزل محمد مرسى وعدم ظهوره، يؤكد أنه ما زال داخل ولم يغادرها.

وأشار نور الدين، إلى إلى أن جميع قيادات الإخوان التى هربت فى الخارج ظهرت فى فضائيات ومحافل إخوانية بتركيا وقطر. وأضاف أن عزت شخصية غامضة وتحركاته قليلة جدًا، ومزاعم الإخوان بأنه يقود التنظيم ويتحرك مع القيادات غير صحيحة، ولكنه يختفى فى مخبأ سرى ولا يذهب له أحد، لافتًا إلى أن قيادات الجماعة لا تعرف عنه شئ.

وأكد نور الدين، إلقاء القبض على محمود عزت قريبًا، خاصة أن أفراد الجماعة يمارسون الوشاية ضد بعضهم، وهو ما دفعهم لإعلان أن عزت موجود بمصر بعد أن كانوا يزعمون بأنه يختبئ فى اليمن، ثم زعموا فى تركيا.

واختفى محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، منذ عزل محمد مرسى، ولم يظهر حتى الآن إلا من خلال بيانات للجماعة ومقالات عبر مواقع التنظيم.

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