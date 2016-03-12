مميش: عبور 295 ناقلة بترول بحمولة 23 ألف طن خلال يناير الماضى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحاتٍ صحفية، إن المجرى الملاحى للقناة شهد خلال يناير الماضى، عبور 295 ناقلة بترول من الاتجاهين، بحمولة 23 ألفًا و617 طنًا، حسب الحمولات الساكنة بداية من 50 ألف طن إلى 300 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس لناقلات البترول حسب الحمولات الساكنة فى نطاق الحمولات أقل من 50 ألف طن، عبور 83 ناقلة بترول محملة بـ2285 ألف طن من اتجاه الشمال، أما اتجاه الجنوب فشهد عبور 80 ناقلة بترول بحمولة 2526 ألف طن، وفى نطاق الحمولات الساكنة من 50 إلى 100 ألف طن، عبرت من اتجاه الشمال 25 ناقلة بترول بحمولة 1705 ألف طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 20 ناقلة بترول بحمولة 1385 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أنه فى نطاق الحمولات الساكنة من 100 إلى 150 ألف طن، عبرت من اتجاه الشمال 21 ناقلة بحمولة 2594 ألف طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 21 ناقلة بترول بحمولة 2398 ألف طن، وفى نطاق الحمولات من 150 إلى 200 ألف طن عبرت فى اتجاه الشمال 13 ناقلة بترول بحمولة 2045 ألف طن، وفى اتجاه الجنوب عبرت 14 ناقلة بترول بحمولة 2239 آلاف طن.

وأضافت التقارير أنه فى نطاق الحمولات الساكنة من 250 إلى 300 ألف طن، عبرت فى اتجاه الجنوب 4 ناقلات بترول بحمولة 1194 ألف طن، وفى نطاق أكثر من 300 ألف طن، عبرت فى اتجاه الجنوب أيضا 14 ناقلة بترول بحمولة 52466 ألف طن ليصل إجمالى ناقلات البترول المحملة خلال شهر يناير إلى 142 ناقلة من الشمال بحمولة 8629 ألف طن، و153 ناقلة بترول من الجنوب بحمولة 14988 ألف طن.

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