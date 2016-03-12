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وكيل آداب القناة: لابد من مراجعة أنفسنا لمعرفة أسباب فقدان الهوية الثقافية

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وكيل آداب القناة: لابد من مراجعة أنفسنا لمعرفة أسباب فقدان الهوية الثقافية وكيل آداب القناة: لابد من مراجعة أنفسنا لمعرفة أسباب فقدان الهوية الثقافية
أكد الدكتور مرسى السيد مرسى الصباغ وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس وأمين عام المؤتمر العلمى الدولى الثالث لدراسات التراث والحضارة والثقافة العربية والعمران، أن العمران هو مرآة المجتمع، والعمارة بل والعمران بأكمله فى علاقة تأثير وتأثر بصورة تبادلية عميقة مع المجتمع الذى يولد من أجله ويعيش داخله ينشأ فى الأصل بناء على احتياجات المجتمع ويعبر عن ثقافته وتطلعاته وأحلامه ويتأثر فى نتاجه بمشاكله وآلامه وأحزانه.

وقال الدكتور مرسى السيد فى تصريحات صحفية على هامش ختام المؤتمر إنه فى تلك العلاقة الوثيقة بين هوية العمارة والعمران وهوية المجتمع ما يفسر التشوه الواضح لهوية عمراننا المعاصر، ويوضح فى ذات الوقت لماذا فقدت معالم عمارتنا المعاصرة هويتها.

وأشار الصباغ إلى أنه بات محتما علينا أن نراجع أنفسنا لنعى أسباب فقداننا هويتنا، ودور كل منا فى هذا الفقد، وبالتالى مسئوليته تجاه تجاوز تلك الأزمة التى تواجه مجتمعنا وعمراننا منذ عقود، إن سر تمزق هوية عمراننا العربى هو تدنى الثقافة العربية وتذبذب الأوضاع الاقتصادية وتفكك الكيانات الاجتماعية، وضياع الإحساس بالانتماء، ها هوعمراننا يرسم اليوم وبكل وضوح صورة مذبذبة فاقدة للثقة والانتماء لثقافتنا وحضارتنا بل وتمثل النتاج المادى المؤكد لحالة التفكك والتبعية التى وصلنا إليها.

وأضاف الصباغ علينا أن نبحث عن أدوارنا أفرادا ومجتمعات فى إعادة التوازن لهذا الوطن العربى الكبير، ومراجعة رؤيتنا لماضيه ومستقبله واستعادة إحساسنا بالانتماء لأرضه والفخر بهذا الانتماء، وإن مراجعة رؤيتنا لأنفسنا لاستعادة الثقة فى الذات والاعتزاز بالثقافة العربية واسترجاع الانتماء إلى المجتمع هى الخطوة الأولى فى التخلص من التبعية الحضارية التى نحياها منذ قرون والتى تسببت فى ضياع هويتنا المجتمعية والعمرانية.


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