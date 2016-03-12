الخميس.. انطلاق مهرجان البحيرة الدولى التاسع للخيول العربية الأصيلة

تشهد مدينة كوم حمادة، بمحافظة البحيرة الخميس المقبل، انطلاق فعاليات مهرجان البحيرة الدولى للخيول العربية الأصيلة، فى دورته التاسعة، بإشراف المنظمة الأوروبية "ECAHO"، تحت رعاية الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة.

ويتضمن برنامج المهرجان- الذى تنظمه جمعية الجواد العربى بالبحيرة، على أرض المهرجان بمدخل مدينة كوم حمادة بالبحيرة- عروضا مختلفة لبطولات الفروسية اليوم الأول الخميس الموافق 17 مارس 2016 " قفز الموانع" وبطولات جمال الخيول العربية المسجلة والغير مسجلة، اليوم الثانى بطولات جمال الخيول العربية المسجلة ذكور وإناث، ويشهد اليوم الثالث السبت الموافق 19 من الشهر الجارى بطولات الفروسية الشعبية "أدب الخيول".

وقال جمال أبو الفضل المستشار الإعلامى للمهرجان، إن الهدف الأساسى من المهرجان هو تنشيط السياحة الداخلية تحقيق المكانة المستحقة للخيول العربية فى مصر، باعتبارها المعقل الأول لأصول الخيل العربى الأصيل، مضيفا أنه سيشارك فى المهرجان أكثر من 250 حصانا عربيا أصيلا من مصر ومن السعودية والإمارات والأردن، وذلك بحضور عدد من المحكمين العرب والأجانب.

مضيفا أن حكام الجمال هم كل من "إيرينا استكلر (روسيا)، رازى الخلفان (الكويت)، موسى المنصورى (الكويت)، محمدالبدراوى (مصر)، وليد بو نخيلة (لبيا)، عبدالله عبدالحميد (الأردن).

لافتا أن حكام الأدب " الفروسية الشعبية " هم كل من " العمدة جلال عاكف، الدكتور جلال عبد الرازق، العمدة رضا بريك، ومن الأردن محمد علوى، حاتم بركات، محمد عبد البارى.

وأشار المستشار الإعلامى إلى أن المهرجان يقام بمشاركة أصحاب الخيول من مصر والدول العربية وأبرز المشاركين والداعمين للمهرجان الشيخ خالد بن لادن.

وأكد " أبو الفضل" أن هذه البطولة تعد من أكبر بطولات الخيول العربية الأصيلة على مستوى الشرق الأوسط، كما تعتبر فرصة فريدة لعشاق الخيول للاستمتاع واقتناء الحصان العربى الأصيل.