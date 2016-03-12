رئيس نادى دمنهور السابق يتهم "الحالى" بإهدار 60 مليون جنيه من أموال النادى

تقدم مجدى محمد عطية رئيس نادى دمنهور السابق ببلاغ لمباحث الأموال العامة ضد مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور الحالى يتهمهم خلاله بإهدار 60 مليون جنيه من أموال النادى، وأكد أن هذه الاتهامات موثقة وفقًا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

ومن جانبه أكد عصام مهنا، وتامر الشامى المحاميان عن رئيس نادى دمنهور السابق أن تقارير الجهاز المركزى قد كشفت عن تسهيل للغير الاستيلاء على أموال النادى والتربح والأضرار العمدى بأموال النادى واستغلال المنصب والسلطة.

وقيد البلاغ برقم 77/ 2 أحوال أموال عامة بتاريخ اليوم الخميس وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وقال المحاسب إيهاب عبد الله رئيس مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور أن ما جاء فى الاتهام عارٍ تماما من الصحة، وأن هذه الاتهامات جاءت على خلفية الصراعات الانتخابية فى النادى، وسبق الرد على ذلك من خلال إرسال مذكرة للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، تتضمن أن ما جاء فى مذكرة مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة ضد رئيس النادى بزعم مخالفات مالية ومخزنية المعروضة على وزير الشباب، ورد بها مجموعة مغالطات من المديرية ضد النادى.

وأضاف أنه فيما يتعلق بوجود عجز فى توريدات متحصلات دفاتر التحصيل الخاصة بالخزينة الفرعية للنادى قد تم توريد المبلغ أثناء الفحص، كما أن النادى هو من اكتشف الواقعة واتخذ قرار مجلس إدارة طارئ فى الحال بتشكيل لجنة، وتم استعجال تقرير من رئيس مجلس الإدارة وتم تحصيل كل المبالغ الواردة بالعجز المالى عن طريق إدارة النادى، وتمت إحالة كل المتورطين للشئون القانونية لإجراء تحقيق عاجل والتى أوصت بإيقاف المحقق معهم لحين انتهاء التحقيقات، لافتا أن إدارة النادى أطلعت مديرية الشباب والرياضة وكذا الجهاز المركزى للمحاسبات بكل المستجدات الخاصة بموضوع الفحص.

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