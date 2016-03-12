تداول صورة لطفل فلسطينى استشهد فى غارة لقوات الاحتلال على غزة

أعلن الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، عن استشهاد مواطن وإصابة شقيقين فى غارة شنتها القوات الجوية لجيش الاحتلال على مدينة غزة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "حصيلة الغارات الصهيونية شمال القطاع شهيد وإصابتان (أشقاء) من عائلة أبو خوصة إحداها خطيرة للغاية"، فيما تداول رواد الموقع صورة للشهيد، وهو طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، يدعى ياسين سليمان أبو خوصه.

- استشهاد فلسطينى وإصابة آخر إثر غارات جوية إسرائيلية على غزة

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