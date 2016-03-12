موجز المحافظات.. صاحب مخبز وضع "رأس عصفور" فى رغيف عيش لمخبز آخر

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الجمعة، أبرزها أن صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط قال لـ"اليوم السابع"، إنه تم إخطاره من خلال إدارة التموين بالغنايم بتلقيهم بلاغا من مواطن عثر على رأس عصفور داخل رغيف خبز.

وبعد مراجعة الأمر تبين أن الواقعة حدثت بفعل فاعل، حيث إن الشاكى الذى عثر بالفعل على رأس العصفور داخل رغيف العيش يمتلك مخبزا مجاورا للمخبز المشكو فى حقه ويدعى (إبراهيم.م) ونظرا لأن المخبزين متجاورين فأحدث ذلك تنافسا حادا بين مالكى المخبزين وسيتم التحقيق معهما.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مطروح، بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة برانى من ضبط متهم بحوزته 2 جوال لمادة tnt المتفجرة و46 ألف قرص مخدر بمدينة سيدى برانى، غرب مرسى مطروح بنحو 140 كيلو مترا.

وقال الدكتور ربيع سويدان نقيب صيادلة الفيوم، أن سوق الأدوية فى مصر بشكل عام وبمحافظة الفيوم بشكل خاص يشهد نقصا كبيرا فى أنواع عديدة من الأدوية يتجاوز عددها الـ500 نوع من الأدوية المختلفة.

وأضاف نقيب صيادلة الفيوم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك 265 نوعا من هذه الأدوية ليس لها بدائل، بينما يوجد 42 نوعا من الأدوية التى تشهد عجزا فى السوق يستطيع الصيدلى وضع بدائل لها ومنحها للمريض أما الـ193 نوعا الآخرين لا يمكن أن يتم وضع بدائل لهم إلا من خلال رجوع المريض للطبيب المعالج حتى لا يتم تعريض حياة المريض للخطر.

كما رصدت كاميرا "اليوم السابع" فيديو يوضح حالة الإهمال التى آلت إليها المنطقة الصناعية بغرب طهطا فى محافظة سوهاج، حيث تحولت المنطقة إلى خرابة كبيرة، ومأوى للكلاب الضالة التى تسير فى كل شوارعها، كما أن معظم مصانعها خارج نطاق الخدمة وجامعى الخردة يسرقون الأسلاك الكهربائية الموجودة أعلى أعمدة الكهرباء المخصصة لإنارة المنطقة، ما حولها إلى ظلام دامس ليلا.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" تهالك البنية التحتية وتحول المنطقة إلى ساحة كبيرة للقمامة وسقوط اللافتات والعلامات الإرشادية الخاصة بالمصانع، ونمو العديد من الحشائش والأشواك بالشوارع والطرقات، وقيام بعض عربات الصرف الصحى الأهلى "عربات الكسح" بسكب محتوياتها بالمنطقة، بالإضافة إلى وجود العديد التعديات من قبل الأهالى.

تموين أسيوط: صاحب مخبز وضع "رأس عصفور" فى رغيف عيش لمخبز آخر

بالفيديو والصور..ضبط متهم بحوزته جوالين tnt المتفجرة و46ألف قرص مخدر بمطروح

نقيب صيادلة الفيوم: نقص 500 نوع دواء من الأسواق بسبب ارتفاع سعر الدولار

بالصور.. عزاء رسمى لشهداء الشرطة بسيناء بحضور مدير الأمن ونواب البرلمان

أمن كفر الشيخ يلقى القبض على مدير عام المساجد فى حكومة الإخوان

انهيار عقارين وأجزاء من ثالث بمنطقة كرموز بالإسكندرية

بالصور.. تشققات ورصف عشوائى بشوارع مدينة الخارجة بتكلفة 6 ملايين جنيه

بالفيديو والصور.. المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب تتخذها مسكنا

أخبار متعلقة:

>أخبار مصر للساعة 6..السيسي من مسجد المشير: دم الشهداء كتب تاريخ مصر الحديثة

موجز أخبار مصر للساعة 1.. سامح شكرى يزور موسكو 16 مارس

موجز الصحافة المحلية.. السيسى بجوار تميم فى "رعد الشمال"