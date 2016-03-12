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مفتى الجمهورية ينصح المتحرشين: عودوا إلى رشدكم وابتعدوا عن المحرمات

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مفتى الجمهورية ينصح المتحرشين: عودوا إلى رشدكم وابتعدوا عن المحرمات مفتى الجمهورية ينصح المتحرشين: عودوا إلى رشدكم وابتعدوا عن المحرمات
حَذَّرَ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، من ظاهرة التحرش بالنساء والفتيات، وطالب الشباب بأن يعودوا إلى رشدهم لأنهم يرتكبون أمرًا محرمًا يخالف القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة.

وأشار مفتى الجمهورية، خلال كلمة له وجهها للمتحرشين عبر تصريحات صحفية، إلى أن التحرش اللفظى أو الفعلى من الأمور الشائنة التى حرمها الشرع، لأن الشرع قصد إلى الحفاظ على العرض، وهو من مقاصد الإسلام الخمسة، والحفاظ على العرض هو أمر واجب على أى شخص، سواء كان رجلاً أو امرأة، شابًا أو فتاة، وكبيرًا أو صغيرًا.

وأضاف الدكتور شوقى علام: "هذا الأمر الذى تفشّى بيننا الآن وظهر هو من الأمور المنكرة، التى لم تكن موجودة بيننا سابقًا، بل إن شهامة الشعب المصرى والشاب المصرى بصفة خاصة كانت دائمًا حاضرة".

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