ضياء رشوان يوافق على مناظرة مكرم محمد أحمد حول قانون تنظيم الصحافة

دعا الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، بمناظرة علنية مع الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إجراء حوار إلا قبل تحديد إجراءاته أولاً.

وأشار مكرم خلال لقاء له على فضائية "دريم" إلى أن المناظرة تهم كل صحفى فى مصر، مطالبًا بأن تكون هناك لجنة تحكيم من كبار الصحفيين.

وأعرب ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية، عن ترحيبه بالمناظرة، موضّحًا أن موضوعها عن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أنه ينتظر الجمعة المقبلة لإجراء المناظرة.