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"هاكرز" فلسطينيون يخترق القناة الثانية الإسرائيلية

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"هاكرز" فلسطينيون يخترق القناة الثانية الإسرائيلية "هاكرز" فلسطينيون يخترق القناة الثانية الإسرائيلية

>تمكن "هاكرز" فلسطينيون الليلة من اختراق القناة الثّانية بالتلفزيون الإسرائيلى وبث مواد معادية للاحتلال وداعمة للهبة الجماهيرية الحالية فى القدس والضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن هاكرز يشتبه أنهم فلسطينيون اخترقوا القناة الثانية الإسرائيلية وبثوا على الشاشة صورا ومقاطع تمجد الهجمات فى القدس والضفة ، كما بثوا رسائل تهديد للإسرائيليين باللغة العبرية منها : " إبقوا فى منازلكم .. القصة لم تنته .. هناك الكثير قادم" ، وفى أسفل الرسائل عبارة : "انتفاضة القدس" باللغة العربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاختراق استغرق دقائق معدودة حتى تمكنت الطواقم الفنية بالقناة الإسرائيلية من استعادة البث.

وتتزامن هذه الخطوة مع إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة على إغلاق مكتب قناة (فلسطين اليوم) التابعة لحركة الجهاد الإسلامى فى رام الله ، بدعوى التحريض ضد إسرائيل.
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