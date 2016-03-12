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ولى العهد السعودى يبحث مع جون كيرى تطورات الأوضاع بالمنطقة

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ولى العهد السعودى يبحث مع جون كيرى تطورات الأوضاع بالمنطقة ولى العهد السعودى يبحث مع جون كيرى تطورات الأوضاع بالمنطقة

>بحث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى العلاقات الثنائية بين المملكة العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، وأوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات.

كما بحثا ولى العهد مع جون كيرى ، مساء الجمعة، بحفر الباطن، آخر تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها.

حضر الاجتماع وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفى ووزير الخارجية عادل الجبير.
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