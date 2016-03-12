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معهد البحوث الفلكية: 23 مارس.. العالم يشهد خسوفا للقمر يستغرق 4 ساعات

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معهد البحوث الفلكية: 23 مارس.. العالم يشهد خسوفا للقمر يستغرق 4 ساعات معهد البحوث الفلكية: 23 مارس.. العالم يشهد خسوفا للقمر يستغرق 4 ساعات
قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن العالم سيشهد خسوفًا شبه ظلى للقمر يوم الأربعاء 23 مارس الجارى، وسيستغرق 4 ساعات و15 دقيقة و21 ثانية منذ بدايته وحتى نهايته.

وأضاف عودة، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه يمكن رؤية الخسوف فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوثه، ومنها آسيا، وأستراليا، والمحيط الباسفيكى، والأمريكتين. وأشار إلى أنه فى هذا الخسوف سيحجب ظل الأرض 77% من منطقة شبه ظل القمر تقريبًا عند ذروة الخسوف، ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وأكد عودة، أنه لا يمكن رؤية الخسوف فى ولا فى المنطقة العربية لحدوثه نهارًا، حيث ستكون بدايته شبه الظلية فى الساعة 11 و39 دقيقة و29 ثانية، وذروته فى الساعة 13 و46 دقيقة و12 ثانية، ونهايته فى الساعة 15 و54 دقيقة و50 ثانية.


>بالفيديو والصور.. العالم يشهد كسوفا كليا.. القمر يغطى 104.5% من قرص الشمس.. وإندونيسيا تغرق فى ظلام دامس.. الظاهرة استمرت 5 ساعات.. و"ناسا" تنشر فيديوهات وصور للحدث.. وتؤكد: نادر الحدوث

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