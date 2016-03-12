عضو بمجمع البحوث الإسلامية: النقاب خطر على الأمن القومى وليس من الشريعة

أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن النقاب يمثل خطرًا على الأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الجرائم المتعلقة بالإرهاب نفّذها رجالٌ مختفين فى زى النقاب.

وقال الجندى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن هجوم التيار السلفى على من يدعون لمنع النقاب فى المؤسسات الحكومية غير مقبول، خاصة أن النقاب ليس زيا من الإسلام، ولم يأمر به الدين، ولكنه عادة اعتاد بها العرب فى الماضى وظلت مستمرة حتى الآن.

وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن من حق أى مواطن أن يتعرف على السيدة التى تعمل فى المؤسسات الحكومية وتقدم له الخدمة، ولذلك تم تدشين حملة "امنعوا النقاب".

كان الدكتور طلعت مرزوق، نائب رئيس حزب النور للشئون القانونية، قد استنكر مطالبة الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، بمنع النقاب، مشيرًا إلى أن التبرج يحدث مشاكل أمنية ويُزِيد من حالات التحرش.

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