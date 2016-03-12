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النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية حول انفجار محول كهرباء فى منشأة ناصر

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النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية حول انفجار محول كهرباء فى منشأة ناصر النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية حول انفجار محول كهرباء فى منشأة ناصر
استعجل المستشار أحمد سمهان، رئيس نيابة منشأة ناصر، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، تقرير الأدلة الجنائية حول واقعة انفجار محول كهرباء بجوار شركة الغازات البترولية بطريق صلاح سالم.

وطلبت النيابة فى وقت سابق بسرعة تحريات الأمن الوطنى وانتداب الأدلة الجنائية لكشف ملابسات الواقعة وتشكيل لجنة من الكهرباء لحصر التلفيات من جراء الانفجار، وبيان قيمتها وسببها، وعما إذا كانت التلفيات تسببت فى انقطاع التيار الكهربائى من عدمه.

وكشفت معاينة النيابة أن الانفجار بولاعة المحول الكهربائى من الناحية الداخلية بجوار سور شركة الغازات البترولية، وأن سبب الانفجار هو عبوة ناسفة.

وكان قد انتقل فريق من نيابة منشأة ناصر، لمعاينة أثار انفجار محول كهرباء بجوار شركة الغازات البترولية بطريق صلاح سالم.

وقال مصدر أمنى مسئول، إن انفجارا وقع فى محول كهرباء الخاص بمنطقة منشأة ناصر، وهو ما تسبب فى حالة من الذعر للمواطنين، عقب سماع دوى الانفجار فى عدة أماكن بمنطقة وسط البلد.


>بالصور.. تفاصيل انفجار محول كهرباء منشأة ناصر.. معاينة النيابة تكشف: زرع عبوة وراء الحادث.. وطلب تحريات الأمن الوطنى.. ورئيس جنوب القاهرة للكهرباء: لا توجد وفيات وفصل التيار عن المحول لحين إصلاحه

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