بالصور.. تفاقم مشكلة انفجار خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بشوارع أسوان

تفاقمت مشكلة انفجارات خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة أسوان، حيث لا يمر يوم إلا ويتعرض شارع رئيسى من شوارع مدينة أسوان للغرق، وكان آخرها حدوث انفجار فى ماسورة مياه شرب 8 بوصة كون بركة من المياه بشارع شرق البندر، وتسبب فى تسرب المياه للمحلات القريبة وأحدث شللا فى الحركة المرورية، وأدى أيضا لانقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق وسط وشرق مدينة أسوان لعدة ساعات مما أدى لغضب الأهالى.

ويقول جمال عبد الله، موظف، لـ"اليوم السابع" إن تراخى الأجهزة التنفيذية وتحركها ببطء وتأخر استجابة المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى جهود شفط تجمعات المياه الراكدة من الشوارع، وإصلاح الكسور يؤدى لقيام الأهالى بمواجهة الموقف بأنفسهم مما يؤدى لتشويه المنظر الجمالى للشوارع ويعوق حركة المشاة والمرور.

بينما يؤكد مؤمن حسين، تاجر، أن إصلاح خطوط مياه الشرب عن طريق تغيير بعض المواسير والمحابس علاوة على أعمال الحفر وإعادة الشىء إلى أصله التى لا تنتهى أمر مكلف ماديا فمن الأولى القيام بأعمال صيانة شاملة بدل من الترقيع وللحفاظ على المال العام وضمان بنية أساسية سليمة يستفيد منها المواطنين ولتصبح المحافظة جاذبة للاستثمار والسياحة.

ويشاركه الرأى صالح عبد القادر، أعمال حرة، مؤكدا أن المشكلة ليست فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحدها بل أيضا فى جهات أخرى مثل الطرق والمرور حيث أن غياب التواجد المرورى عن العديد من الشوارع يعطى الفرصة لسائقى النقل الثقيل من السير فى الشوارع التى بها خطوط معرضة للكسر، بسبب تهالكها وتأخر المسئولين بمديرية الطرق فى صيانة المناطق عقب الاصلاح يمثل بيئة خصبة لتكرار الكسور وتكون تراكمات مياه.

وتضيف زينب أحمد، ربة منزل، أنه تلاحظ خلال الأسابيع الماضية حدوث ضعف فى ضخ مياه الشرب لبعض المناطق السكنية بمدينة أسوان مطالبة بعمل متابعة دورية لخطوط مياه الشرب وخاصة فى المناطق التى تتكرر فيها الكسور.

من جانبه أكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان على أن المحافظة تسعى جاهدة بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الإسكان والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاح وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى القديمة والمتهالكة على مستوى المحافظة والتى تحتاج إلى مبالغ مالية تصل لحوالى 230 مليون جنيه، فيما تصل تكلفة أعمال الإصلاح العاجلة إلى 70 مليون جنيه. وتابع حجازى بأن المحافظة تقوم بالإعلان المسبق بوسائل الإعلام المختلفة عن أى انقطاع لمياه الشرب نتيجة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأى أعمال للصيانة أو الربط للخطوط حتى يتسنى للمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه بوقت كاف.

كما وجه اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة تفعيل الخط الساخن بالشركة لاستقبال أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين فيما يتعلق بمياه الشرب أو الصرف الصحى مع وضع علامات إيضاحية فى المواقع المختلفة، التى يتم تنفيذ أعمال بها خاصة بالشركة لاعتبار ذلك من الإجراءات الهامة التى يكون لها مردود إيجابى لدى المواطنين، وذلك استمراراً لتحقيق المصداقية والتواصل معهم بالشكل المطلوب.

وشدد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان على مسئولى المرافق العامة بسرعة الانتهاء من تجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

كما ناشد مجدى حجازى أهالى المحافظة بضرورة المشاركة المجتمعية الجادة فى القيام بإصلاح أى كسور لخطوط مياه الشرب أو الصرف الصحى فى الوحدات والشقق السكنية الخاصة بهم، للحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى للمناطق والأحياء السكنية المقيمين فيها.

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