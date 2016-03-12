الخل والفازلين حلول للتخلص من "القمل".. جربيهما مع ابنك

المياه الجارية لا تخلصك من قمل الرأس الكبير

شامبو من زهور الأقحوان يقضى على القمل

اختلاط الطلاب فى المدارس ينقل الأمراض وحشرات الرأس المعروفة باسم "القمل" خاصة فى ظل عدم مراعاة شروط النظافة الشخصية.>يقدم الموقع الأمريكى "ويكى هاو" طرقا للتخلص من القمل موضحا فى تقرير نشره مؤخرا أن البداية يجب أن يكون بالتخلص من القمل الكبير، وذلك للقضاء على بيض القمل وما ينتجه من جيل جديد من القمل، ويظن البعض أن الوقوف أسفل الماء فترة طويلة يخلصهم من القمل وهذا غير صحيح فقد أشارت الدراسات إلى أن القمل يتمسك بفروة الرأس ويمكنه البقاء على قيد الحياة تحت الماء عدة ساعات.>أنتجت بعض الشركات شامبو يساعد فى التخلص من القمل، لكن علينا اختيار الشامبو المستخلص من زهور الأقحوان، حيث يهاجم القمل ويتم استخدامه كالتالى.

نضع الشامبو على الشعر الجاف ننتظر 10 دقائق ثم نضع عليه الماء مع تدليك الشامبو بكل فروة الرأس وغسله بالماء الجارى، مع تكرار هذه العملية بعد أسبوع حتى نقضى على كل القمل.

الفازلين يقتل القمل

بالخل تتخلص من بيض القمل



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>وهناك مجموعة من التجارب السريرية تشير إلى أن القمل يمكن قتله عن طريق الاختناق، ويكون ذلك بوضع كمية مكثفة من الفازلين على فروة الرأس ثم تغطية الرأس بالقبعة البلاستيكية الخاصة بحجب المياه لمنع الهواء عن الرأس لمدة تصل 8 ساعات، ويمكن استبدال الفازلين بزيت الزيتون أو المايونيز.>الخل يحتوى على المواد الكيميائية التى يمكنها أن تقضى على القمل، ويتم ذلك بوضع كمية متساوية من الماء والخل فى الحوض وغمر الشعر فيه ثم تمشيطه بالمشط الضيق للتخلص من بيض القمل وبعد كل مرة تمشيط يجب غسل المشط بالمياه الجارية للتخلص من بيض القمل حتى لا يعود للرأس مرة أخرى.

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