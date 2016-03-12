5 نصائح للحفاظ على "كلية" طفلك.. تعرفى عليها

قدم الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، فى تقرير نشره مؤخرا 5 نصائح للأمهات بهدف الحفاظ على كلى صحية لدى أطفالهن، وهى:

1- الإكثار من شرب الماء والسوائل:

>للحفاظ على كلى صحية لطفلك ينبغى تناوله الكثير من السوائل والماء، وأن يكون لون البول لديهم أصفر شاحب وليس قاتم، مع تجنبهم تناول المشروبات الغازية .

2- تجنب مشروبات الطاقة:

>فى الوقت الحالى انتشرت العديد من المشروبات والوجبات الغذائية غير الصحية لطفلك والتى تؤثر سلبيا على صحة الكلى لديه إضافة إلى أنها تعرض الأطفال للسمنة ومن هذه المشروبات مشروبات الطاقة.

3- الإقلال من البروتين:

>يفضل إعطاء طفلك البروتين المناسب لجسمه، وعدم الإفراط فى تناوله للأطعمة البروتينية لتأثيرها على صحة الكلى.

4- تجنب الملح زائد فى الطعام :

>ويتواجد الملح الزائد فى الوجبات السريعة التى تحتوى على الكثير من الصوديوم مثل البرجر وغيره والتى تساعد على اصابة طفلك بارتفاع ضغط الدم .

5- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام :

>النشاط البدنى لطفلك يساعد فى الحفاظ على وزنه صحيا كما أن المشاركة فى البرامج الرياضية وممارسة الرياضة بالمدرسة من الوسائل المناسبة لزيادة مستوى النشاط البدنى للطفل .

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